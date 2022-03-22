Сколько планет в космосе уже открыли люди

Если говорить точнее, сейчас в архиве NASA задокументировано 5005 экзопланет, каждая из которых имеет свои уникальные характеристики. Теперь учёным предстоит узнать больше об этих мирах с помощью новых инструментов, таких как недавно запущенный космический телескоп Джеймса Уэбба.

Большой вклад в поиск экзопланет внёс космический телескоп Кеплер, запущенный в 2009 году. Благодаря ему в список добавили более 3000 подтверждённых планет, и ещё 3000 кандидатов ждут своего часа. Самая первая экзопланета была открыта в начале 90-х.

Все такие объекты, известные сейчас, можно разделить на несколько групп: небольшие каменистые планеты, газовые гиганты и «горячие Юпитеры».