Сколько потеряет человечество от кибератак к 2022 году? Ответ здесь

Это в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. Согласно данным банка, за 2018 сумма ущерба от кибератак составила $1,5 триллиона.

Сбербанк прогнозирует рост на основании оценок экспертов со Всемирного экономического форума. Одной из причин увеличения количества кибератак станет технологизация жизни человека. Специалисты считают, что к 2022 году к интернету будут подключены около 1 триллиона устройств. Именно они и станут мишенью злоумышленников.

Исследовательская компания Zurich Insurance Group соглашается с тем, что ущерб от киберпреступников будет только расти в ближайшие годы. Они рассказали, что затраты на обеспечение кибербезопасности в интернете составят $120 триллионов к 2030 году.