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Сколько предприятий выбрасывают технику ещё до того, как срок её службы истечёт

Хотя могли бы отремонтировать
Оказалось, что многие предприятия не ремонтируют сломанное оборудование, а вместо этого выбрасывают его ещё до того, как истечёт срок его службы.
Сколько предприятий выбрасывают технику ещё до того, как срок её службы истечёт

Таковы выводы нового отчёта Euro PC. Аналитики опросили 1200 бизнесменов и узнали, что только у четверти (26%) есть партнёр по ремонту, который чинит для них сломанное оборудование. Остальные просто выбрасывают технику.

При более глубоком анализе компания обнаружила, что примерно две трети (59%) фирм выбрасывают оборудование до того, как кончится его срок службы, а 54% меняют своё оборудование для безопасности в среднем каждые три-пять лет. Большинство опрошенных заявили, что выбрасывают ноутбуки (87%). Тем не менее, серверы (76%), маршрутизаторы (63%) и мониторы (59%) также занимают первые места в списке.

Источник: Techradar
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