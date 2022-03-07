Сколько предприятий выбрасывают технику ещё до того, как срок её службы истечёт

Таковы выводы нового отчёта Euro PC. Аналитики опросили 1200 бизнесменов и узнали, что только у четверти (26%) есть партнёр по ремонту, который чинит для них сломанное оборудование. Остальные просто выбрасывают технику.

При более глубоком анализе компания обнаружила, что примерно две трети (59%) фирм выбрасывают оборудование до того, как кончится его срок службы, а 54% меняют своё оборудование для безопасности в среднем каждые три-пять лет. Большинство опрошенных заявили, что выбрасывают ноутбуки (87%). Тем не менее, серверы (76%), маршрутизаторы (63%) и мониторы (59%) также занимают первые места в списке.