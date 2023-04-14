Сколько россиян до сих пор покупают технику в магазинах вместо интернета

По данным аналитиков, в первом квартале 2023 года в основном покупали телефоны и аксессуары, мелкую технику для кухни, пылесосы и утюги, аудио- и видеотехнику. Средний чек составил 10 322 рублей. В прошлом году люди, опасаясь дефицита, старались покупать товары впрок. Из-за этого рос медианный размер трат за одно посещение торговой точки.

При этом основным местом покупок техники остаются обычные специализированные магазины. Там товары приобретает 61% россиян, в интернет-магазинах — 26%. Ещё 11% покупают технику в гипермаркетах и 2% — на досках объявлений.