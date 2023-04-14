Наука и технологии
11:57, 14 апреля 2023
1 мин.

Сколько россиян до сих пор покупают технику в магазинах вместо интернета

Кто-то покупает даже в гипермаркетах

Аналитики телеграм-ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» и СберМаркетинга проанализировали покупки россиянами техники. Оказалось, что значительная часть населения страны до сих пор покупает телефоны, пылесосы, телевизоры и т.д. в обычных магазинах, а не в интернете.

Сколько россиян до сих пор покупают технику в магазинах вместо интернета

Фото: Wikimedia

По данным аналитиков, в первом квартале 2023 года в основном покупали телефоны и аксессуары, мелкую технику для кухни, пылесосы и утюги, аудио- и видеотехнику. Средний чек составил 10 322 рублей. В прошлом году люди, опасаясь дефицита, старались покупать товары впрок. Из-за этого рос медианный размер трат за одно посещение торговой точки.

При этом основным местом покупок техники остаются обычные специализированные магазины. Там товары приобретает 61% россиян, в интернет-магазинах — 26%. Ещё 11% покупают технику в гипермаркетах и 2% — на досках объявлений.

Источник:Пресс-служба СберМаркетинга
Теги:
#техника
,
#интернет-магазин
,
#Россия
Новости партнеров
Новости партнеров