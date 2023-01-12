Сколько россиян не отвечают на звонки работодателя в нерабочее время

В выборке участвовало около 2500 человек старше 18 лет. Опрос проводился с ноября по январь.

Так, большинство россиян (около 85%) решают деловые вопросы даже после завершения рабочего дня, продолжая вести беседы через мессенджеры. Однако нравится это далеко не всем (18% совсем не рады внезапным сообщениям по работе), а 7% россиян вовсе переводят телефон в беззвучный режим или отключают телефон во внерабочее время.

Среди остальных результатов можно выделить то, что треть опрошенных путают личные и рабочие чаты, потому что не разбивают их по группам. К тому же не каждый пользователь мессенджеров соблюдает и понимает этику цифрового общения: 19% опрошенных тегают (упоминают человека, чтобы уведомление дошло даже через “мут” чата) конкретного собеседника в чатах.