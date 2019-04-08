Цифра дня: сколько россиян не знают про закон о неуважении к власти?

«Левада-центр» провел опрос об отношении россиян к так называемым репрессивным законам, в числе которых законы о наказаниях за неуважение к власти и штрафах за распространение недостоверных новостей.

Результаты опроса показали, что россияне довольно плохо осведомлены об этих законах. Более 40% участников опроса узнали о вышеназванных инициативах Госдумы впервые от интервьюеров. Около 39% респондентов ответили, что «что-то слышали» о законах, полного понимания они не имеют. Только 18% опрошенных заявили, что информированы хорошо.

64% респондентов ответили, что считают эти законы мерой по недопущению критики власти. В том, что законы помогут обеспечить достоверность новостей в интернете, убеждены 23%.

Закон о наказании за неуважительное отношение к власти не одобряют 53% опрошенных, а о «фейкньюс» — только 35%.