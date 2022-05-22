Сколько россиян пострадали от утечек данных при заказе еды

У сервисов, занимающихся доставкой, были зафиксированы крупнейшие утечки. «Яндекс.Еда» допустила слив в сеть данных более 6,8 млн пользователей, «Два берега» — 780 тысяч. В общей сложности в интернете оказались данные 8 млн клиентов.

Кроме того, недавно об утечке сообщил Delivery Club. В компании не назвали число пострадавших, но по информации Telegram-канала In4security, база заказов, которая утекла, содержала 250 млн строк с персональными данными пользователей. А вот основатель DLBI утверждает, что в базе было около 1 млн строк. Эти заказы были сделаны в период с 24 мая 2020-го по 4 июля 2021 года.