Сколько россиян против введения QR-кодов в транспорте и магазинах

Наука и технологии
Сегодня в 12:37
1 мин.
Сколько россиян против введения QR-кодов в транспорте и магазинахКажется, большинство
Портал SuperJob провёл опрос и выяснил, как россияне относятся к идее ввода системы QR-кодов для посещения магазинов и использования общественного транспорта. Накануне такие законопроекты поступили в Госдуму.
По результатам опроса только 18% респондентов согласны с тем, что нужно вводить систему QR-кодов. 14% считают, что это нормально и для магазинов, и для использования общественного транспорта, 2% — только для посещения магазинов и 2% — только для использования общественного транспорта. 68% россиян против обязательной проверки QR-кодов.
Отмечается, что мужчины чаще, чем женщины, поддерживали ввод системы QR-кодов (20% против 15% соответственно). Кроме того, сторонников QR мало среди россиян с доходом до 50 тысяч рублей в месяц (16%). И, как это было ожидаемо, среди вакцинированных граждан больше тех, кто одобрил систему проверки кодов.
Источник: SuperJob