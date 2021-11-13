Сколько россиян против введения QR-кодов в транспорте и магазинах

По результатам опроса только 18% респондентов согласны с тем, что нужно вводить систему QR-кодов. 14% считают, что это нормально и для магазинов, и для использования общественного транспорта, 2% — только для посещения магазинов и 2% — только для использования общественного транспорта. 68% россиян против обязательной проверки QR-кодов.

Отмечается, что мужчины чаще, чем женщины, поддерживали ввод системы QR-кодов (20% против 15% соответственно). Кроме того, сторонников QR мало среди россиян с доходом до 50 тысяч рублей в месяц (16%). И, как это было ожидаемо, среди вакцинированных граждан больше тех, кто одобрил систему проверки кодов.