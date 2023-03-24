Сколько россиянину нужно работать в месяц, чтобы оплатить домашний интернет

По уровню доступности интернета в плане его стоимости Россия поднялась с 11 места на шестое за 2022 год. Статистика «Дом.ру» также показала, что с 2017 по 2022 год средняя стоимость домашнего интернета в России снизилась с 437 до 399 рублей в месяц. В 2017 году средний россиянин тратил на интернет 1,04% от своего регулярного дохода, а в 2022 этот показатель снизился до 0,79%.

Так, средняя стоимость интернета в Европе — $24,8 (1905 рублей), Азии — $13,86 (1065 рублей), Австралии — $50,7 (3895 рублей), Великобритании — $44,7 (3434 рублей), США — $8,4 (645 рублей).