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Сколько рублей США заплатили за полет астронавта на "Союзе"Рогозин: “берем только в рублях”
Большинство транзакций с Россией теперь проводятся в рублях, NASA не избежала такой же участи в марте, когда возвращала своего астронавта на “Союзе” с МКС, сообщает RB со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Астронавт NASA Марк Ванде Хай вернулся с МКС в конце марта этого года на отечественном «Союзе». Так, по словам Дмитрия Рогозина, за возвращение своего астронавта NASA заплатило 2 млрд рублей. При этом посредником выступила компания Axiom. Как сообщает RB, именно Роскосмос был инициатором того, чтобы оплата была произведена в российской валюте.
Конечно, мы же договорились о том, что берем только в рублях
Дмитрий Рогозин
Гендиректор “Роскосмоса”
Как уточнил Рогозин, Axiom задержала оплату ровно на месяц, но это было связано с «логистическими проблемами».