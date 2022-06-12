Сколько рублей США заплатили за полет астронавта на "Союзе"

Астронавт NASA Марк Ванде Хай вернулся с МКС в конце марта этого года на отечественном «Союзе». Так, по словам Дмитрия Рогозина, за возвращение своего астронавта NASA заплатило 2 млрд рублей. При этом посредником выступила компания Axiom. Как сообщает RB, именно Роскосмос был инициатором того, чтобы оплата была произведена в российской валюте.