Сколько шагов в день снижают риск сердечных заболеваний вдвое

16:59, 23 декабря 2022
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Сколько шагов в день снижают риск сердечных заболеваний вдвоеНе так уж много
6000 шагов в день снижают риск сердечных заболеваний вдвое. Это выяснили исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте. Оказалось, что пожилые люди могут сохранить своё сердце здоровым, не прикладывая много усилий.
Фото: Unsplash
Учёные обнаружили, что взрослые старше 60 лет, которые делают от 6000 до 9000 шагов каждый день, снижают риск инсульта или сердечного приступа на 40-50% по сравнению с пожилыми, которые делают всего 2000 шагов в день.
Исследователи из клиники Майо также подсчитали, что в среднем человек делает около 3000 шагов в день.