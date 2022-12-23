Сколько шагов в день снижают риск сердечных заболеваний вдвое

Учёные обнаружили, что взрослые старше 60 лет, которые делают от 6000 до 9000 шагов каждый день, снижают риск инсульта или сердечного приступа на 40-50% по сравнению с пожилыми, которые делают всего 2000 шагов в день.

Исследователи из клиники Майо также подсчитали, что в среднем человек делает около 3000 шагов в день.