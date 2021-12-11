Сколько слов понимают собаки

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Сколько слов понимают собакиНе только «Нельзя!»
Исследователи подсчитали среднюю величину собачьего вокабуляра. Он невелик, но сам факт того, как много могут понимать эти животные, впечатляют.
Учёные пришли к выводу, что в среднем собаки знают по 89 слов или фраз. Почти половина из них — это команды, типа «Сидеть!» или «Стоять!». Некоторые слова также представляют собой распространённые глаголы: «Ждать» или «Лечить».
Выяснилось, что наиболее образованные собаки реагируют более чем на 200 конкретных слов, что примерно соответствует словарю ребёнка возрастом два года. То есть у животных есть определённый уровень понимания языка.
На размер словарного запаса собаки влияли порода и служебный статус (например, полицейская собака). А вот её возраст и качества владельца — нет.
Источник: Science Alert