Сколько слов понимают собаки

Учёные пришли к выводу, что в среднем собаки знают по 89 слов или фраз. Почти половина из них — это команды, типа «Сидеть!» или «Стоять!». Некоторые слова также представляют собой распространённые глаголы: «Ждать» или «Лечить».

Выяснилось, что наиболее образованные собаки реагируют более чем на 200 конкретных слов, что примерно соответствует словарю ребёнка возрастом два года. То есть у животных есть определённый уровень понимания языка.

На размер словарного запаса собаки влияли порода и служебный статус (например, полицейская собака). А вот её возраст и качества владельца — нет.