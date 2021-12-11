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Сколько слов понимают собаки

Не только «Нельзя!»
Исследователи подсчитали среднюю величину собачьего вокабуляра. Он невелик, но сам факт того, как много могут понимать эти животные, впечатляют.
Сколько слов понимают собаки

Учёные пришли к выводу, что в среднем собаки знают по 89 слов или фраз. Почти половина из них — это команды, типа «Сидеть!» или «Стоять!». Некоторые слова также представляют собой распространённые глаголы: «Ждать» или «Лечить».

Выяснилось, что наиболее образованные собаки реагируют более чем на 200 конкретных слов, что примерно соответствует словарю ребёнка возрастом два года. То есть у животных есть определённый уровень понимания языка.

На размер словарного запаса собаки влияли порода и служебный статус (например, полицейская собака). А вот её возраст и качества владельца — нет.

Источник: Science Alert
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