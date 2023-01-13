Сколько США готовы потратить на покупку новейших бомбардировщиков

В публикации отмечается, что стоимость одного B-21 — $751 млн. Всего ВВС США требуется 100 таких самолётов, то есть Минобороны готово выложить $75 млрд.

По мнению обозревателей, такой сделки может не произойти, потому что, несмотря на заверения сенатора от Южной Дакоты Майка Раундса о производстве и поставках B-21 «в срок и в рамках бюджета», программы фиксирования могут оказаться раздутыми. Также закупки могут отставать от графика.

«До сих пор представители министерства обороны и политики утверждали, что бомбардировщик поставят вовремя и в рамках бюджета, но это может измениться, поскольку программы закупок часто могут стать раздутыми и отставать от графика в любой момент процесса», — отметило издание.