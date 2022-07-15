Сколько стаканов алкоголя в неделю хватает для деградации мозга

Новое исследование посвящено воздействию алкоголя на мозг. Вслед за предыдущими исследованиями, которые связывали употребление алкоголя с ранним началом деменции, в данном исследовании была поставлена цель понять, как именно алкоголь может способствовать снижению когнитивных способностей.

Гипотеза, послужившая основой для исследования, возникла в результате исследований, связывающих высокий уровень железа в мозге с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Ранее аномальные скопления железа в мозге были обнаружены в мозге людей, злоупотребляющих алкоголем.

Были проанализированы данные более чем 20 000 человек, зарегистрированных в Биобанке Великобритании. В ходе исследования были зарегистрированы когнитивные показатели, которые показали, что "более медленная исполнительная функция, более низкий интеллект и более медленное время реакции" могут быть связаны с высоким уровнем железа в базальных ганглиях.

"Мы обнаружили, что употребление более семи единиц алкоголя в неделю связано с накоплением железа в мозге", - сказали авторы работы. "Повышенное содержание железа в мозге, в свою очередь, связано с ухудшением когнитивных способностей.".

Одна единица алкоголя определяется здесь как 10 миллилитров чистого спирта. Большой бокал вина, например, может содержать от двух до трех единиц алкоголя, а обычная банка пива может содержать от 1,5 до двух единиц алкоголя.