Сколько стоит обучение "действительно хороших" моделей искусственного интеллекта

Создание Bedrock означает, что Amazon присоединяется к другим крупным поставщикам облачной инфраструктуры, таким как Google и Microsoft, предлагая разработчикам возможность использовать искусственные интеллекты (ИИ), которые были обучены на большом количестве данных.

Сервис Bedrock будет предлагать доступ к собственным языковым моделям Amazon под названием Titan, а также к языковым моделям от стартапов AI21 и Anthropic, поддерживаемых Google, и модели превращения текста в изображения от Stability AI.

Энди Джасси заявил, что большинство компаний хотят использовать большие языковые модели, но “действительно хорошие” модели требуют миллиардов долларов на обучение и многих лет, что не под силу большинству компаний. С Bedrock компании смогут работать на основе базовой модели, которая уже является большой и отличной, а затем иметь возможность адаптировать ее для своих целей.