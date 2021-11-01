Сколько стоят для россиян европейские сертификаты вакцинации в подпольном интернете

Специалисты рассказали, что сертификаты предлагают купить в среднем за $300. Покупатели могут выбрать страну вакцинации и производителя вакцины: AstraZeneca, Pfizer, Johnson&Johnson или Moderna. Авторы объявлений утверждают, что данные клиента будут внесены в базу, а он получит уникальный QR-код. Всё якобы будет оформлено так, будто сертификат действительно выдали в одной из стран Восточной Европы. Продавцы уверяют, что подлинность документа можно проверить с помощью официальных приложений: CovPass, CovidCheck, Corona Warn.

Платежи за сертификаты принимают и в криптовалюте. Специалисты «Лаборатории Касперского» считают, что авторы объявлений хотят просто выманить деньги у пользователей.