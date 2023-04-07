Сколько токсичного металла в какао-бобах

Группа учёных объединила различные методы визуализации, чтобы точно определить концентрации тяжёлых металлов в какао-бобах. Они исследовали образцы какао из региона выращивания в Колумбии, которые были загрязнены в среднем 4,2 мг/кг кадмия. Это намного превышает европейские ограничения в 0,1-0,8 мг кадмия/кг для какао-продуктов.

Учёные установили, что кадмий преимущественно накапливается во внешней оболочке бобов. Также им удалось доказать, что обжарка меняет распределение элементов в зёрнах. Дальнейшие исследования могут помочь понять, как улучшить этапы обработки, чтобы свести к минимуму воздействие кадмия.