Наука и технологии
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Сколько уже денег должна Google России? Компанию снова оштрафовали

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Google на 2 млрд рублей ($34,89 млн). Компанию обвинили в доминирующим положением на рынке видеосервисов. Это далеко не первый штраф для Google в стране.
Сколько уже денег должна Google России? Компанию снова оштрафовали

«Интерфакс» сообщает, что Google должна выплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа в законную силу.

Ранее ФАС рассмотрела антимонопольное дело в отношении Google. Служба пришла к выводу, что правила компании, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращением контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это, как утверждается, ущемляет интересы пользователей.

На прошло неделе мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на рекордные 22 млрд рублей за некоторые видео по ситуации на Украине.

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