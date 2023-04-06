Сколько уже денег потеряли ушедшие из России компании

По данным издания, общие потери в виде упущенной выгоды для иностранных брендов превысили 1,3-1,5 млрд долларов. Однако с учетом временно неработающих магазинов, не заявивших о выводе активов, потери могут быть выше.

Среди наиболее пострадавших компаний - шведская H&M, испанская Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и др.) и IKEA, на которые в совокупности приходится более $1 млрд убытков, передает советник практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Руслан Петручак. Эти компании временно прекратили или приостановили свою деятельность в России.