Сколько уже потратили «любители электросамокатов» на их аренду в России

Количество поездок увеличилось в два с половиной раза, причем наиболее активно пользуются услугой жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Красноярского и Краснодарского краев. Все большее распространение получают короткие поездки в деловых целях, а не прогулочные поездки.

В среднем поездка на арендованном электроскутере длится 15-20 минут, а средний счет за поездку снизился на 23 рубля и составил 131 рубль по сравнению с прошлым годом.