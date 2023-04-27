Сколько уже потратили «любители электросамокатов» на их аренду в России

10:53, 27 апреля 2023
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Сколько уже потратили «любители электросамокатов» на их аренду в РоссииСумма уже в два раза больше прошлогодней
Прокат электроскутеров становится все более популярным в России: уже первый месяц сезона проката в 2023 году принес более 1,7 миллиона рублей. Это в два раза больше, чем за тот же период 2022 года, согласно анализу операций по картам клиентов "Почта Банка" на который ссылается ТАСС.
Количество поездок увеличилось в два с половиной раза, причем наиболее активно пользуются услугой жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Красноярского и Краснодарского краев. Все большее распространение получают короткие поездки в деловых целях, а не прогулочные поездки.
В среднем поездка на арендованном электроскутере длится 15-20 минут, а средний счет за поездку снизился на 23 рубля и составил 131 рубль по сравнению с прошлым годом.