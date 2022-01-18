Сколько в России одиноких женщин

Исследователи изучили результаты опросов за 1994–2019 годы. Они увидели, что одиночки в России — это преимущественно женщины. К 2019 году доля таких россиянок составила 10%. Это максимум за 25 лет наблюдений.

Исследование показало, что эти женщины в основном вдовы (41,6%) или разведены и не состоят в зарегистрированном браке (35,4%). Девушек, которые ни разу не бывали замужем меньше — 19,4%. В одиночестве могут жить и замужние женщины — до одного процента.

Одиноких мужчин же в России меньше. В 2019 году их доля составила 4,7%. Исследователи пришли к выводу, что «одиночный образ жизни женщин в современной России не может быть охарактеризован как осознанный выбор, направленный на самореализацию. Они чаще всего сталкиваются с потерей или уходом партнёра, и это вынуждает их к ведению хозяйства в одиночестве».