Сколько времени человек проживёт, если его полностью проглотит какое-нибудь животное

Животные, способные проглатывать жертв, которые больше них самих, убивают добычу по-разному. Например, анаконды сначала душат других животных, крокодилы - разгрызают на куски.

По словам автора статьи, теоретически полностью проглотить человека мог бы только кашалот. Причём перед этим он не стал бы его убивать. Несмотря на то что кашалоты не используют зубы для жевания, этот процесс всё равно происходит в их организме - но при помощи одной из камер желудка. Стенки их желудка способны перемалывать не только рыбу, но и больших кальмаров.