Сколько времени человек проживёт, если его полностью проглотит какое-нибудь животное

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Сколько времени человек проживёт, если его полностью проглотит какое-нибудь животноеПричём животное, способное на это, существует лишь одно
В 2014 году в одном документальном фильме на канале Discovery героя чуть не проглотила анаконда. К счастью, этого всё же не произошло, но возник вопрос: а что бы случилось с человеком, если вы его действительно проглотило очень большое животное?
Животные, способные проглатывать жертв, которые больше них самих, убивают добычу по-разному. Например, анаконды сначала душат других животных, крокодилы - разгрызают на куски.
По словам автора статьи, теоретически полностью проглотить человека мог бы только кашалот. Причём перед этим он не стал бы его убивать. Несмотря на то что кашалоты не используют зубы для жевания, этот процесс всё равно происходит в их организме - но при помощи одной из камер желудка. Стенки их желудка способны перемалывать не только рыбу, но и больших кальмаров.
Дело в том, что в желудке кита совсем нет воздуха. Поэтому если вас всё-таки проглотят, то вы задохнётесь в течение трёх минут. Но перед этим вы будете уже раздавлены стенками желудка.
Источник:BBC Science Focus
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: