Сколько времени человеку нужно для ощущения счастья: отвечают учёные

Учёные выяснили, что ощущение счастья от свободного времени бывает не всегда. Слишком большое количество свободного времени может даже навредить человеку.

Исследователи провели анализ данных двух опросов более 35 тысяч жителей США. В ходе опросов участники отмечали, как они провели предыдущий день (чем занимались) и как на них это повлияло. Оказалось, что избыток свободных часов негативно влияет на ощущение благополучия.