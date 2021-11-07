Сколько времени человеку нужно для ощущения счастья: отвечают учёные

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Сколько времени человеку нужно для ощущения счастья: отвечают учёныеНеобходимо лишь определённое количество часов в день
Результаты недавнего исследования показали, что человеку требуется ограниченное количество времени для того, чтобы чувствовать себя счастливым. Об говорится в материале британского издания Rai Al Youm.
Учёные выяснили, что ощущение счастья от свободного времени бывает не всегда. Слишком большое количество свободного времени может даже навредить человеку.
Исследователи провели анализ данных двух опросов более 35 тысяч жителей США. В ходе опросов участники отмечали, как они провели предыдущий день (чем занимались) и как на них это повлияло. Оказалось, что избыток свободных часов негативно влияет на ощущение благополучия.
При этом те, кто имел максимум два часа свободного времени в день чувствовали себя более счастливыми, чем люди, у которых не было его вообще. Однако если у людей было больше пяти часов свободного времени, то они чувствовали себя хуже.
Учёные заключили, что самое оптимальное - иметь два-три свободных часа в день.
Источник: ИноСМИ