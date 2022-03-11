Сколько времени нужно, чтобы взломать ваш пароль

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Сколько времени нужно, чтобы взломать ваш парольЕсть подробная таблица
Согласно новому исследованию, все пароли, состоящие из шести символов, независимо от того, какие символы в них включены, могут быть взломаны мгновенно.
Очень быстро взламываются также пароли из семи или восьми символов, но состоящие только из цифр или строчных букв. По данным американской компании по кибербезопасности Hive Systems, любые комбинации из восьми символов можно угадать примерно за 39 минут.
А вот если вам хочется быть уверенным, что ваш пароль не взломают в течение примерно 438 трлн лет, то следует использовать 18 символов: цифры, буквы верхнего и нижнего регистра и специальные символы.
Ниже представлена более подробная таблица со временем взлома для каждого типа пароля:
Источник: Daily Mail