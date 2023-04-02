Сколько времени потребуется людям, чтобы колонизировать другую планету

Об этом рассуждают авторы портала LiveScience. Серкан Сайдам, профессор Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, заявил, что колонизация Марса людьми возможна в ближайшие десятилетия. По его словам, первым важным шагом в создании успешной марсианской колонии будет вода, которую можно извлечь изо льда, например.

А вот Луи Фридман, инженер и соучредитель некоммерческой организации The Planetary Society, предположил, что в колонизация Марса в обозримом будущем маловероятна. Однако человечество, скорее всего, достигнет Красной планеты в ближайшие десятилетия. Так, Китай планирует начать отправку людей на Марс в 2033 году.

Что же касается других планет, то с нашими нынешними технологиями для достижения ближайшей экзопланеты потребуется несколько десятков тысяч лет.