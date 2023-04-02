Наука и технологии
22:39, 02 апреля 2023
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Сколько времени потребуется людям, чтобы колонизировать другую планету

Смотря какую, впрочем

Генеральный директор SpaceX Илон Маск хочет, чтобы к 2050 году на Марсе был город с населением в миллион человек. Это может показаться слишком амбициозным, учитывая, что люди никогда ещё не ступали на марсианскую поверхность. Так осуществимо ли это? Сколько времени потребуется людям, чтобы колонизировать другую планету?

Сколько времени потребуется людям, чтобы колонизировать другую планету

Фото: Pixabay

Об этом рассуждают авторы портала LiveScience. Серкан Сайдам, профессор Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, заявил, что колонизация Марса людьми возможна в ближайшие десятилетия. По его словам, первым важным шагом в создании успешной марсианской колонии будет вода, которую можно извлечь изо льда, например.

А вот Луи Фридман, инженер и соучредитель некоммерческой организации The Planetary Society, предположил, что в колонизация Марса в обозримом будущем маловероятна. Однако человечество, скорее всего, достигнет Красной планеты в ближайшие десятилетия. Так, Китай планирует начать отправку людей на Марс в 2033 году.

Что же касается других планет, то с нашими нынешними технологиями для достижения ближайшей экзопланеты потребуется несколько десятков тысяч лет.

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