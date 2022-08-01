Сколько километров сможет пролететь самолёт, если у него перестанут работать все двигатели

На сегодняшний день 80 % неполадок самолёта, которые возникают во время полёта, связаны с человеческим фактором. Хотя отказ двигателя в пути происходит редко, всё равно такие ситуации возникают. Например, при столкновении лайнера со стаей птиц. В этом случае выход у пилотов все один: приземлиться в аэропорту, находящемся поблизости, или где-то около него. Например, подобное произошло в 2019 году с самолётом Airbus A321, который из-за того, что столкнулся с чайками, совершил посадку в кукурузном поле рядом с аэропортом под названием «Жуковский».

А что будет, если вдруг двигатели перестанут работать вдалеке от аэропорта и на большой высоте? В этом случае всё зависит от выбора пилотов. Они могут либо сохранять скорость, но терять высоту, либо терять скорость, находясь на той же высоте.