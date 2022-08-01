Сколько километров сможет пролететь самолёт, если у него перестанут работать все двигатели

Сколько километров сможет пролететь самолёт, если у него перестанут работать все двигателиК счастью, случается такое очень редко
На сегодняшний день 80 % неполадок самолёта, которые возникают во время полёта, связаны с человеческим фактором. Хотя отказ двигателя в пути происходит редко, всё равно такие ситуации возникают. Например, при столкновении лайнера со стаей птиц. В этом случае выход у пилотов все один: приземлиться в аэропорту, находящемся поблизости, или где-то около него. Например, подобное произошло в 2019 году с самолётом Airbus A321, который из-за того, что столкнулся с чайками, совершил посадку в кукурузном поле рядом с аэропортом под названием «Жуковский».
А что будет, если вдруг двигатели перестанут работать вдалеке от аэропорта и на большой высоте? В этом случае всё зависит от выбора пилотов. Они могут либо сохранять скорость, но терять высоту, либо терять скорость, находясь на той же высоте.
Если пилоты решили снижать скорость, то им придётся следить за высотой. А расстояние, которое в таком случае преодолеет лайнер, зависит от высоты полёта, погоды, аэродинамического качества. В среднем коммерческие самолёты летают на высоте около 10 км, поэтому при отсутствии ветра они способны пролететь примерно 150-200 км до того, как коснутся земли.