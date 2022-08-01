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Сколько километров сможет пролететь самолёт, если у него перестанут работать все двигатели

К счастью, случается такое очень редко
Ситуации, когда выходят из строя во время полёта сразу все три или четыре двигателя самолёта, происходят нечасто. Но всё же это случается. И вот сколько может продержаться в этом случае самолёт.
Сколько километров сможет пролететь самолёт, если у него перестанут работать все двигатели

На сегодняшний день 80 % неполадок самолёта, которые возникают во время полёта, связаны с человеческим фактором. Хотя отказ двигателя в пути происходит редко, всё равно такие ситуации возникают. Например, при столкновении лайнера со стаей птиц. В этом случае выход у пилотов все один: приземлиться в аэропорту, находящемся поблизости, или где-то около него. Например, подобное произошло в 2019 году с самолётом Airbus A321, который из-за того, что столкнулся с чайками, совершил посадку в кукурузном поле рядом с аэропортом под названием «Жуковский».

А что будет, если вдруг двигатели перестанут работать вдалеке от аэропорта и на большой высоте? В этом случае всё зависит от выбора пилотов. Они могут либо сохранять скорость, но терять высоту, либо терять скорость, находясь на той же высоте.

Сколько километров сможет пролететь самолёт, если у него перестанут работать все двигатели

Если пилоты решили снижать скорость, то им придётся следить за высотой. А расстояние, которое в таком случае преодолеет лайнер, зависит от высоты полёта, погоды, аэродинамического качества. В среднем коммерческие самолёты летают на высоте около 10 км, поэтому при отсутствии ветра они способны пролететь примерно 150-200 км до того, как коснутся земли.

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