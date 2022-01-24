Сколько времени сохраняется извращённое восприятие запахов после COVID-19

Наука и технологии
Сегодня в 15:51
1 мин.
Сколько времени сохраняется извращённое восприятие запахов после COVID-19У половины пациентов очень долго
Шведские медики изучили обоняние и вкус медицинских работников, переболевших ковидом. Оказалось, что у половины из них искажённое восприятие сохранялось на полтора года.
Исследователи из Каролинского института изучили данные 320 медиков. Все они переболели COVID-19 в среднем 18 месяцев назад. Чтобы проверять чувствительность к запахам, учёные использовали готовый набор для анализа обоняния Snifffin’ Sticks. Понять, искажено ли восприятие запаха помог опросник. Также применяли спрей с пятью различными запахами.
Исследование показало, что 4% людей, перенёсших COVID, так и не восстановили обоняние. У 33% наблюдалось его снижение. У 49% было искажение восприятие запахов. То есть оно сохранилось на полтора года в половине случаев.
Источник: N+1