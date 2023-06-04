Сколько времени уйдёт на то, чтобы ваше тело полностью разложилось в море

Количество времени, которое потребуется телу для разложения в море, зависит от температуры воды. Так, в холодной воде всё может происходить крайне медленно. Настолько, что тело в итоге останется на морском дне. Примерно через неделю кожа впитает воду и отслоится, а морские обитатели станут обгрызать плоть человека.

Были случаи, когда тела спустя несколько недель были вытащены из морской воды почти нетронутыми. И температура воды при этом была ниже 7 градусов Цельсия. А скелет человека можно было узнать даже через несколько лет.