Сколько времени уйдёт на то, чтобы ваше тело полностью разложилось в море

Сколько времени уйдёт на то, чтобы ваше тело полностью разложилось в мореВо многом это зависит от того, где находится водоём
Если вы задумывались когда-нибудь о том, что происходит с мёртвым телом в море и насколько быстро оно разлагается, то в статье BBC Science Focus есть ответы на все эти вопросы.
Количество времени, которое потребуется телу для разложения в море, зависит от температуры воды. Так, в холодной воде всё может происходить крайне медленно. Настолько, что тело в итоге останется на морском дне. Примерно через неделю кожа впитает воду и отслоится, а морские обитатели станут обгрызать плоть человека.
Были случаи, когда тела спустя несколько недель были вытащены из морской воды почти нетронутыми. И температура воды при этом была ниже 7 градусов Цельсия. А скелет человека можно было узнать даже через несколько лет.
В тропических водах, однако, происходит всё по-другому. Например, в Аравийском море даже тяжёлое тело всплывёт на поверхность через три-четыре дня. Спустя одну-две недели труп расчленят птицы, а кости опустятся на дно. Там они в зависимости от уровня кислотности воды будут погребаться под морским илом или разрушаться в течение ряда месяцев или нет.