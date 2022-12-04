Сколько зарабатывают на продаже украденных личных данных в даркнете

Цепочка поставок украденных данных начинается с хакеров, которые используют уязвимости в системах и получают конфиденциальную информацию, такую ​​как номера кредитных карт, информацию о банковских счетах и ​​др. Затем украденные данные рекламируются дистрибьюторами, которые пытаются их продать. Наконец, данные покупаются потребителями, которые используют их для совершения различных форм мошенничества.

Исследователи обнаружили несколько тысяч продавцов, сбывающих десятки тысяч украденных данных на 30 рынках даркнета. Доход этих поставщиков за восьмимесячный период составил более 140 миллионов долларов. Основными рынками сбыта являются Apollon, WhiteHouse и Agartha. Они заработали достаточно дохода за 35-недельный период, чтобы их можно было охарактеризовать как компании среднего размера.