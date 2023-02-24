Сколько зарабатывают русские хакеры

Основными источниками дохода выступают заказные DDoS-атаки и взломы связанных с криптовалютой сервисов. За месяц хакеры могут зарабатывать сотни тысяч рублей. Однако такой вид заработка нестабильный и нерегулярный.

«Допустим, в этом месяце я могу выплатить руководящим лицам зарплату в размере пары сотен тысяч рублей, а в следующем иду на обычную работу, чтобы было чем платить по кредитам и поддерживать боеспособность группировки», — признался Chapaevv.

Группировка Phoenix активно поддерживает Россию.