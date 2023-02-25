Сколько зарабатывают сотрудники и руководители Samsung

Данные показывают, что сотрудники Samsung в среднем зарабатывали примерно на 8 млн вон меньше в 2022 году по сравнению с 2021 годом, но примерно на 10 млн вон больше по сравнению с 2020 годом.

Что касается общего количества людей, работающих в Samsung в 2022 году, то в компании в среднем насчитывалось 113 604 сотрудника. В прошлом году к Samsung присоединились 12 957 человек, а ушли 6 189 человек.