Сколько заработал глава Apple Тим Кук

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Сколько заработал глава Apple Тим КукОн стоит на втором месте среди самых высокооплачиваемых CEO
Опубликован новый список Fortune 500, из которого стало ясно, сколько денег заработали за 2021 год руководители различных фирм. В том числе мы узнали размер заработка главы Apple Тима Кука.
2021 год принёс Куку $770,5 млн. Отмечается, что большая часть заработной платы генерального директора основана на сочетании годового оклада и различных опционов и т.д. Так, по данным Fortune, самым высокооплачиваемым руководителем стал Илон Маск. Его заработок оценивается в $23,5 млрд — как видите, Куку до него далеко. Но он занимает второе место в списке.
На третьем месте оказался генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг, заработавший в 2021 году «всего» $561 млн.