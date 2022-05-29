Сколько заработал глава Apple Тим Кук

2021 год принёс Куку $770,5 млн. Отмечается, что большая часть заработной платы генерального директора основана на сочетании годового оклада и различных опционов и т.д. Так, по данным Fortune, самым высокооплачиваемым руководителем стал Илон Маск. Его заработок оценивается в $23,5 млрд — как видите, Куку до него далеко. Но он занимает второе место в списке.

На третьем месте оказался генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг, заработавший в 2021 году «всего» $561 млн.