Сколько жизней спасла вакцина от COVID-19

Компьютерная модель, использованная в исследовании, сначала отследила сообщения об избыточной смертности из 185 стран. Затем учитывалась передача COVID-19 в каждой стране, а также уровень вакцинации в отдельных странах. На основании этого модель смогла оценить, сколько смертей было предотвращено в каждой стране, где вакцинация проводилась в течение 2021 года.

В целом, согласно модели, число погибших от COVID-19 в мире в 2021 году составило бы 31,4 миллиона человек, если бы вакцины не были разработаны и распространены. Количество смертей в 2021 году, включая избыточные смерти, официально не приписываемые COVID-19, было оценено моделью в 11,6 миллиона. То есть согласно модели, вакцины, вероятно, спасли 19,8 миллионов жизней в прошлом году.