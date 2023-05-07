Сколопендры вдохновили людей на создание ползучих роботов

Сколопендры вдохновили людей на создание ползучих роботовБудут ли такие роботы искать подземные убежища людей – покажет время
Ученые из Технологического института Джорджии вдохновились уникальным стилем передвижения многоножек, чтобы совершить прорыв в робототехнике. Исследователи обнаружили, что роботы с дублирующими ногами могут перемещаться по неровным поверхностям без необходимости использования дополнительных сенсорных или управляющих технологий.
Команда считает, что эта инновация может найти широкое применение в сельском хозяйстве, освоении космоса и поисково-спасательных операциях. Исследователи разработали теорию под названием пространственная избыточность, которая предполагает, что добавление пар ног к роботу увеличивает его способность устойчиво перемещаться по сложным поверхностям. Это означает, что даже если одна нога выходит из строя, обилие ног позволяет роботу продолжать движение и надежно транспортировать объекты.
Преимущество такого подхода заключается в том, что он устраняет необходимость во множестве датчиков для управления роботом в режиме реального времени. В таких областях применения, как поисково-спасательные операции или исследование окружающей среды, например, Марса, где датчики могут быть дорогими, хрупкими или неспособными быстро реагировать на быстро меняющиеся условия, робот без датчиков с избыточным количеством ног предлагает практическое решение.
Эксперименты, проведенные исследовательской группой, подтвердили эффективность теории.