Сколопендры вдохновили людей на создание ползучих роботов

Преимущество такого подхода заключается в том, что он устраняет необходимость во множестве датчиков для управления роботом в режиме реального времени. В таких областях применения, как поисково-спасательные операции или исследование окружающей среды, например, Марса, где датчики могут быть дорогими, хрупкими или неспособными быстро реагировать на быстро меняющиеся условия, робот без датчиков с избыточным количеством ног предлагает практическое решение.

Эксперименты, проведенные исследовательской группой, подтвердили эффективность теории.