Скончался командир первого облетевшего Луну корабля

Борман начал свою карьеру в качестве офицера ВВС США, пройдя путь от летчика-истребителя до оперативного летчика, летчика-испытателя и ассистента профессора. Отобранный во вторую группу астронавтов NASA, Борман сыграл важную роль в полете "Джемини-7".

После окончания работы в NASA Борман продолжил свой путь в авиации в качестве генерального директора авиакомпании Eastern Airlines. Его «философия» нашла отражение в его словах: _«Исследования - это действительно сущность человеческого духа». _