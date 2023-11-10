Скончался командир первого облетевшего Луну корабля

Скончался командир первого облетевшего Луну корабляПокойся с миром
Глава NASA Билл Нельсон объявил о кончине бывшего астронавта, полковника (в отставке) Фрэнка Бормана, который скончался 7 ноября в Биллингсе (штат Монтана) на 95-м году жизни. Борман добился многих успехов, в частности, был командиром исторической миссии Apollo 8 в 1968 г. - первого полета человека на орбиту Луны.
Борман начал свою карьеру в качестве офицера ВВС США, пройдя путь от летчика-истребителя до оперативного летчика, летчика-испытателя и ассистента профессора. Отобранный во вторую группу астронавтов NASA, Борман сыграл важную роль в полете "Джемини-7".
После окончания работы в NASA Борман продолжил свой путь в авиации в качестве генерального директора авиакомпании Eastern Airlines. Его «философия» нашла отражение в его словах: _«Исследования - это действительно сущность человеческого духа». _