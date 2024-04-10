Скончался предсказавший бозон Хиггса физик

В работе Хиггса, опубликованной в 1960-х годах, было предложено поле Хиггса — невидимое поле, пронизывающее Вселенную. Взаимодействие с этим полем придает частицам массу, причем более сильное взаимодействие приводит к увеличению массы.

Путь к открытию бозона Хиггса был долгим. Изначально теория Хиггса не получила широкого признания из-за сложностей квантовой теории поля того времени. По иронии судьбы, его первоначальная статья была даже отклонена одним из европейских журналов.

Несмотря на первые неудачи, физики, такие как Вайнберг и Гуральник, развивали основы теории Хиггса. Наконец, в 2012 году Большой адронный коллайдер ЦЕРН успешно обнаружил бозон Хиггса, подтвердив теорию и завершив Стандартную модель.

Хиггс, известный своей застенчивостью, всё же присутствовал в ЦЕРНе на объявлении. За свою работу он получил Нобелевскую премию по физике 2013 года. Несмотря на свою нелюбовь к общественному вниманию, Хиггс использовал свое признание для пропаганды науки.