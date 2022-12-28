Скончался разработчик-ветеран игр для легендарного компьютера Commodore 64

10:45, 28 декабря 2022
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Скончался разработчик-ветеран игр для легендарного компьютера Commodore 64Ему было 60 лет
Разработчик игр Арчер Маклин скончался в возрасте 60 лет. Маклин был ветераном в сфере программирования и не только, наиболее известен он по игре Dropzone для Atari 8-bit и Commodore 64.
Фото: Unsplash
Маклин родился 28 января 1962 года, его первой игрой была вышеупомянутая Dropzone. После ее успеха он занялся дизайном и графикой для игры 1986 года International Karate и ее сиквела, а также нескольких игр-симуляторов, включая Archer Maclean Presents Pool Paradise.
Маклин стал одним из основателей Awesome в 2002 году, а затем покинул компанию в 2005 году. Он основал компанию Awesome Play, создавшую в 2009 году игру Speedzone для Nintendo Wii.
Кончину Маклина подтвердили несколько членов сообщества ретро-игр.