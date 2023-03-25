Скончался сооснователь Intel

Скончался сооснователь IntelНа 94 году жизни
Гордон Мур, один из основателей Intel, умер сегодня в возрасте 94 лет. Помимо этого он был основоположником “закона Мура”, которое гласит, что количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые два года.
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Мур и Роберт Нойс основали Intel в 1968 году , первоначально она называлась Integrated Electronics. Через 9 лет, в 1979 году, он стал председателем совета директоров и генеральным директором компании и занимал этот пост в течение восьми лет.
Гордон Мур сыграл большую роль в разработке технологий, лежащих в основе современных вычислительных устройств. В 1965 году, кстати, он провел наблюдения и описал так называемый “Закон Мура, которые в современной формулировке гласит, что количество транзисторов в интегральной схеме удваивается примерно каждые два года.