Скончался сооснователь Intel

Мур и Роберт Нойс основали Intel в 1968 году , первоначально она называлась Integrated Electronics. Через 9 лет, в 1979 году, он стал председателем совета директоров и генеральным директором компании и занимал этот пост в течение восьми лет.

Гордон Мур сыграл большую роль в разработке технологий, лежащих в основе современных вычислительных устройств. В 1965 году, кстати, он провел наблюдения и описал так называемый “Закон Мура, которые в современной формулировке гласит, что количество транзисторов в интегральной схеме удваивается примерно каждые два года.