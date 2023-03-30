Скорее всего, вы всё это время неправильно гладили свою кошку

Скорее всего, считает эксперт Лорен Финка, кошки очень терпимы к тому, что вы их гладите, из-за преимуществ, которые это приносит. То есть из-за вашего внимания, угощений и пр.

В целом, когда дело доходит до ласки, нужно помнить, что кошки не являются тактильными или социальными животными по своей природе. То есть если вы подозреваете, что ваш кот терпит ласки только ради ещё одного кусочка лакомства, то, скорее всего, вы правы.