Скорее всего, вы всё это время неправильно гладили свою кошку

Скорее всего, вы всё это время неправильно гладили свою кошкуВот что вам нужно знать
По словам доктора Лорен Финки, эксперта по поведению кошек из Университета Ноттингем Трент, некоторым кошкам и правда нравится много ласки. Но большинство из них не хотят, чтобы вы их гладили так, как обычно это делаете.
Фото: International Cat Care
Скорее всего, считает эксперт Лорен Финка, кошки очень терпимы к тому, что вы их гладите, из-за преимуществ, которые это приносит. То есть из-за вашего внимания, угощений и пр.
В целом, когда дело доходит до ласки, нужно помнить, что кошки не являются тактильными или социальными животными по своей природе. То есть если вы подозреваете, что ваш кот терпит ласки только ради ещё одного кусочка лакомства, то, скорее всего, вы правы.
Кроме того, научные исследования показывают, что поглаживание кошек у основания хвоста на самом деле может вызвать у них только самые негативные реакции. Не стоит гладить кошку по задней части спины и по животу. Кошка эволюционно склонна защищать область живота, поэтому, вероятнее всего, она воспримет поглаживание по нему как угрозу.
Также есть области, при поглаживании которых дружелюбные кошки будут испытывать удовольствие. Это часть вокруг морды: преимущественно щёки, основание ушей, область под подбородком.