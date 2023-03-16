Скорее всего здесь высадятся люди во время полета на Луну

Скорее всего здесь высадятся люди во время полета на ЛунуНо не раньше 2025 года
Район кратера Малаперт - одно из нескольких возможных мест, где астронавты NASA планируют высадиться в конце этого десятилетия. Космический аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter недавно как раз сделал снимок места, с которого может начаться “заселение” Луны человечеством.
Фото: NASA/GSFC/Arizona State University
Этот снимок был сделан NASA 3 марта, когда зонд находился примерно в 170 км от кратера Шеклтон. Эта большая горная область, характеризующаяся пересеченной местностью и крутыми склонами, сформировалась около четырех миллиардов лет назад.
NASA включило этот участок и еще около 12 других в список благодаря обилию разнообразных геологических особенностей. Эти регионы, пояснила NASA, могут стать хорошим местом для посадки миссии Artemis 3, запуск которой запланирован не ранее 2025 года. Во время этой миссии планируется, что два астронавта пройдутся по лунной поверхности впервые после миссии Apollo 17 в 1972 году.