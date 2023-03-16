Скорее всего здесь высадятся люди во время полета на Луну

NASA включило этот участок и еще около 12 других в список благодаря обилию разнообразных геологических особенностей. Эти регионы, пояснила NASA, могут стать хорошим местом для посадки миссии Artemis 3, запуск которой запланирован не ранее 2025 года. Во время этой миссии планируется, что два астронавта пройдутся по лунной поверхности впервые после миссии Apollo 17 в 1972 году.