Скоро и ходить перестанут: в США даже пиццу начнут доставлять с помощью дронов

Пока клиенты относятся к такой услуге настороженно, но в обеих компаниях настроены оптимистично. Дронами пиццу будут доставлять быстрее, чем наземным транспортом, сразу после оформления заказа. Маршруты и конфигурацию «вручения» заказчику утвердят после одобрения Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) предложенного компаниями плана.

«Любой может достать телефон, нажать на кнопку этого телефона и разместить заказ, который затем может быть доставлен автономно прямо домой, причём это происходит в 10 раз быстрее, за половину стоимости и полностью без выбросов в сравнении с нашим текущим способом мгновенной доставки», — заявил Келлер Клиффтон, сооснователь и генеральный директор Zipline.