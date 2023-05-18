Скоро и ходить перестанут: в США даже пиццу начнут доставлять с помощью дронов

Скоро и ходить перестанут: в США даже пиццу начнут доставлять с помощью дроновНо клиенты пока не поняли смысла
Калифорнийская компания Zipline, которая специализируется на доставке товаров и продуктов питания дронами, заключила соглашение с сетью пиццерий Pagliacci в Сиэтле. В рамках соглашения Zipline начнёт доставлять пиццу своими беспилотниками. Клиенты будут получать горячий продукт, спущенный дроном по тросу.
Пока клиенты относятся к такой услуге настороженно, но в обеих компаниях настроены оптимистично. Дронами пиццу будут доставлять быстрее, чем наземным транспортом, сразу после оформления заказа. Маршруты и конфигурацию «вручения» заказчику утвердят после одобрения Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) предложенного компаниями плана.
«Любой может достать телефон, нажать на кнопку этого телефона и разместить заказ, который затем может быть доставлен автономно прямо домой, причём это происходит в 10 раз быстрее, за половину стоимости и полностью без выбросов в сравнении с нашим текущим способом мгновенной доставки», — заявил Келлер Клиффтон, сооснователь и генеральный директор Zipline.