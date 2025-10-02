Опубликовано 02 октября 2025, 20:301 мин.
Скоро начнётся проектирование российской миссии по доставке лунного грунта«Луна-28»
В 2026 году начнется эскизное проектирование российской автоматической станции «Луна-28», которая доставит образцы лунного грунта на Землю, пишет ТАСС. Об этом сообщил директор Института космических исследований РАН, академик Анатолий Петрукович.
© Ferra.ru
Согласно планам, «Луна-28» возьмет пробы грунта с глубины до двух метров, сохранит их и доставит на Землю в первозданном виде. Станция будет включать посадочный модуль с устройством для сбора грунта, систему термостатирования для сохранения образцов и возвращаемую ракету для транспортировки лунного полярного грунта.
Главная цель миссии — вернуть на Землю герметично упакованные образцы лунного льда, замороженные и без повреждения структуры, что позволит исследовать их в естественном состоянии.
Это станет продолжением российской лунной программы первого этапа. В советский период лунный грунт доставляли станции «Луна-16», «Луна-20» и «Луна-24» в 1970—1976 годах.