Скоро начнётся проектирование российской миссии по доставке лунного грунта

Согласно планам, «Луна-28» возьмет пробы грунта с глубины до двух метров, сохранит их и доставит на Землю в первозданном виде. Станция будет включать посадочный модуль с устройством для сбора грунта, систему термостатирования для сохранения образцов и возвращаемую ракету для транспортировки лунного полярного грунта.

Главная цель миссии — вернуть на Землю герметично упакованные образцы лунного льда, замороженные и без повреждения структуры, что позволит исследовать их в естественном состоянии.

Это станет продолжением российской лунной программы первого этапа. В советский период лунный грунт доставляли станции «Луна-16», «Луна-20» и «Луна-24» в 1970—1976 годах.