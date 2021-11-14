Скоро раскроется настоящее имя таинственного создателя биткойна

Скоро раскроется настоящее имя таинственного создателя биткойнаПроходит судебный процесс
Во Флориде сейчас идёт, казалось бы, обычный судебный процесс. Семья покойного человека предъявляет иск его бывшему деловому партнёру за контроль над их общими активами. Однако в данном случае рассматриваемые активы представляют собой около одного миллиона биткойнов, что эквивалентно примерно $64 млрд. Отмечается, что активы принадлежат Сатоши Накамото. Семья покойного говорит, что он и его деловой партнер вместе скрывались под этим именем. Истцы хотят отсудить половину состояния.
Иск подали против 51-летнего австралийского программиста Крейга Райта (Craig Wright). Он с 2016 года утверждает, что создал биткойн. Однако есть лишь одно свидетельство, которое может подтвердить личность Сатоши Накамото. Это закрытый ключ, контролирующий учётную запись, под которой как раз и хранится миллион биткоинов.
Остаётся ждать результатов судебного процесса.