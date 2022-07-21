Скоро снова на Луну: NASA назвала даты полета огромной ракеты к спутнику

"У нас есть ориентиры на 29 августа, 2 сентября, 5 сентября", - сказал Джим Фри, помощник администратора Управления по разработке исследовательских систем в штаб-квартире NASA.

Далее Фри пояснил, что эти даты не обязательны пока не пройдут проверки готовности к полету (обычно это происходит чуть более чем за неделю до запуска). Но это даты, над которыми работает команда. Если все пойдет не по плану, агентство наметило несколько окон запуска на конец года

Эти окна запуска должны быть приурочены к положению Луны в ее лунном цикле, чтобы максимизировать шансы на успешный выход на орбиту.