Скоро в каждом доме: жидкому литию нашли применение в термоядерных устройствах

Жидкий литий имеет ряд преимуществ перед твердыми литиевыми покрытиями. Он лучше выдерживает экстремальное тепло плазмы, температура которой может достигать 2 миллионов градусов Цельсия. Он также может поглощать ионы водорода, выходящие из плазмы, уменьшая потери тепла. Кроме того, небольшое количество лития, испаряющегося с жидких стенок реактора и попадающего в плазму, может улучшить динамику обмена зарядами, позволяя плазме удерживать ионы водорода, добавляемые нейтральным пучком, не вытесняя другие ионы водорода.

Сейчас исследователи работают над разработкой методов расширения масштабов использования жидкого лития в более крупных токамаках. Они считают, что жидкий литий может стать ключевым компонентом термоядерных реакторов следующего поколения, которые обеспечат чистый и устойчивый источник энергии.