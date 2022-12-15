Скоро в России появятся "Партизаны": ими займутся сибирские авиастроители

Как сообщил директор института, работа над проектом "Партизан" активно продолжается. В следующем году планируется изготовить два опытных образца. Это смешанный самолет, в котором будет электрическая и тепловая силовые установки. Директор СибНИА заявил, что институт рассчитывает представить опытные образцы на авиасалоне МАКС-2023.

Ранее сборка самолета была назначена к концу 2022 года, но ее отложили из-за замены комплектующих и узлов иностранного производства на отечественные.

Самолет строится с 2019 года по заказу Фонда перспективных исследований в рамках проекта "Разработка и летные испытания демонстраторов транспортного беспилотного летательного аппарата сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой и активным обдувом несущих поверхностей".