Скоро ваши окна или стены смогут усиливать сотовый-сигнал

Скоро ваши окна или стены смогут усиливать сотовый-сигналИ не только
Исследователи из UBC Okanagan изучают способы улучшения сотовой связи через "умные" поверхности, которые будут способны отражать сигналы от вышек к клиентам. Для этого потребуется установить отражающие элементы на окнах и/или стенах зданий, что удобно делать в условиях плотной городской застройки.
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Канадские ученые разработали схемы передачи данных, которые будут включать в себя “реконфигурируемые интеллектуальные поверхности” (RIS) в городских центрах, они будут служить отражателями в существующих беспроводных сетях.
RIS представляет собой панель из множества отдельных отражающих элементов, каждый из которых может изменять входящий сигнал и отражать его. Этой модификацией можно управлять с помощью электрического сигнала, что позволяет RIS улучшать связь или генерировать сигналы, полезные для определения местоположения пользователей в сети.
По словам авторов работы, сделав поверхность "умной", она сможет генерировать сигналы для сотовых телефонов. А в качестве бонуса эти сигналы также можно использовать для получения точной оценки местоположения телефона.