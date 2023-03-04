Наука и технологии
10:03, 04 марта 2023
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Скоро ваши окна или стены смогут усиливать сотовый-сигнал

И не только

Исследователи из UBC Okanagan изучают способы улучшения сотовой связи через "умные" поверхности, которые будут способны отражать сигналы от вышек к клиентам. Для этого потребуется установить отражающие элементы на окнах и/или стенах зданий, что удобно делать в условиях плотной городской застройки.

Скоро ваши окна или стены смогут усиливать сотовый-сигнал

Фото: Unsplash

Канадские ученые разработали схемы передачи данных, которые будут включать в себя “реконфигурируемые интеллектуальные поверхности” (RIS) в городских центрах, они будут служить отражателями в существующих беспроводных сетях.

RIS представляет собой панель из множества отдельных отражающих элементов, каждый из которых может изменять входящий сигнал и отражать его. Этой модификацией можно управлять с помощью электрического сигнала, что позволяет RIS улучшать связь или генерировать сигналы, полезные для определения местоположения пользователей в сети.

По словам авторов работы, сделав поверхность "умной", она сможет генерировать сигналы для сотовых телефонов. А в качестве бонуса эти сигналы также можно использовать для получения точной оценки местоположения телефона.

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