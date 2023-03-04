Скоро ваши окна или стены смогут усиливать сотовый-сигнал

Канадские ученые разработали схемы передачи данных, которые будут включать в себя “реконфигурируемые интеллектуальные поверхности” (RIS) в городских центрах, они будут служить отражателями в существующих беспроводных сетях.

RIS представляет собой панель из множества отдельных отражающих элементов, каждый из которых может изменять входящий сигнал и отражать его. Этой модификацией можно управлять с помощью электрического сигнала, что позволяет RIS улучшать связь или генерировать сигналы, полезные для определения местоположения пользователей в сети.

По словам авторов работы, сделав поверхность "умной", она сможет генерировать сигналы для сотовых телефонов. А в качестве бонуса эти сигналы также можно использовать для получения точной оценки местоположения телефона.