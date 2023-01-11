Скоро вы автоматически сможете распознать речь 2 000 языков

Большинство моделей распознавания речи требуют двух наборов данных: текстовых и аудио. Текстовые данные существуют для тысяч языков. Аудиоданных нет. Команда Синьцзяна Ли надеется устранить необходимость в аудиоданных, сосредоточившись на лингвистических элементах, общих для многих языков.

"Мы пытаемся устранить это требование к аудиоданным, что поможет нам перейти от 100 или 200 языков к 2 000", - сказал Ли. Находясь на ранней стадии, исследование улучшило существующие инструменты аппроксимации языка на небольшие 5%, но команда надеется, что оно послужит вдохновением не только для их будущей работы, но и для работы других исследователей.