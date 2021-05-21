Скорость домашнего интернета больше не будет расти

Закон Якоба Нильсена гласит, что скорость интернет-соединения увеличивается ежегодно на 50%. До какого-то времени это предсказание работало. В Strategy Analytics заявили, что это больше не соответствует действительности. Отмечается, что почти нет доказательств тому, что критической массе потребителей будет требоваться скорость более 100-300 Мбит/сек в следующие десять лет.

Согласно старшему аналитику Strategy Analytics, также нет ничего удивительного в том, что рост трафика замедлился. Рост был обусловлен рядом явлений, в том числе подъёмом потокового видео. Но теперь потребители уже обладают данной услугой.