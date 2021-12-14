Скорость интернета в метро упала

Наука и технологии
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Скорость интернета в метро упалаУ большинства операторов
Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily рассказало о том, что по итогами 2021 года средняя скорость интернета в перегонах Московского метрополитена у большинства операторов снизилась. Только у одной компании показатели улучшились.
Сообщается, что в среднем скорость снизилась на 4,5 Мбит/сек по направлению к абоненту (Download). А вот «Вымпелком» (бренд «Билайн») смог немного улучшить данный показатель: до 37,2 Мбит/сек (в 2020 — 36,5 Мбит/сек).
Интересно, что в конце 2020 TelecomDaily фиксировало более чем трёхкратный рост скоростей в московском метро. Возможно, в 2022 году ситуация будет лучше, чем в 2021. У операторов запланированы масштабные работы.
Стоит отметить, что во всех работающих в метро сетях было стабильное интернет-соединение, оно не обрывалось при перемещении в тоннелях и при пересадках со станции на станцию. Лидером по стабильности на станциях стал Tele2, в тоннелях — «Билайн».
Источник: Пресс-служба TelecomDaily