Скорость интернета в метро упала

Сообщается, что в среднем скорость снизилась на 4,5 Мбит/сек по направлению к абоненту (Download). А вот «Вымпелком» (бренд «Билайн») смог немного улучшить данный показатель: до 37,2 Мбит/сек (в 2020 — 36,5 Мбит/сек).

Интересно, что в конце 2020 TelecomDaily фиксировало более чем трёхкратный рост скоростей в московском метро. Возможно, в 2022 году ситуация будет лучше, чем в 2021. У операторов запланированы масштабные работы.

Стоит отметить, что во всех работающих в метро сетях было стабильное интернет-соединение, оно не обрывалось при перемещении в тоннелях и при пересадках со станции на станцию. Лидером по стабильности на станциях стал Tele2, в тоннелях — «Билайн».